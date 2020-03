Coronavirus, secondo caso positivo a Qualiano: è un uomo di 54 anni

QUALIANO – Secondo caso di Coronavirus a Qualiano. Si tratta di un uomo di 54 anni. Ad annunciare la positività al tampone dell’uomo è il sindaco Raffaele De Leonardis che sui suoi profili social scrive:

L’ASL Napoli 2 Nord ha già attivato tutte le procedure per ricostruire la rete dei contatti avuti dalla persona. Raccomando tutti di non allarmarsi e di non iniziare la solita caccia all’uomo. Se non siete stati contattati dall’ASL significa che non avete avuto rapporti con l’uomo da più di 15 giorni e quindi non correte alcun pericolo. Al contrario, chi ha avuto contatti con l’uomo è già in isolamento.