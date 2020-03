Coronavirus, settimana decisiva per la scuola: a giorni si saprà fin quando resterà chiusa

ITALIA – Settimana decisiva per la scuola, a giorni si saprà fin quando resterà chiusa e arriveranno le nuove disposizioni per gli esami di maturità e terza media.

Il ministro dell’istruzione sta infatti valutando la formula più veloce per modificare in corso d’anno il decreto legislativo su cui si basano, oggi, le procedure di esame. A dettare l’agenda però, come sempre, è l’emergenza da Covid-19. Il governo infatti, in base al parere del comitato tecnico-scientifico, indicherà una nuova data di chiusura. E non è certo che sia quella definitiva, l’idea infatti è di prorogare di qualche settimana e regolarsi poi in base all’andamento del contagio da coronavirus. E’ ormai sicuro, comunque, che il 3 aprile non sarà l’ultimo giorno di chiusura degli istituti scolastici e che la data potrebbe spostarsi almeno fin dopo le festività di Pasqua. Si andrebbe così avanti fino al 20 aprile. Se non addirittura alla prima settimana di maggio, concludendo così i 60 giorni di sospensione delle lezioni, partiti all’inizio del mese di marzo. La nuova scadenza sarà resa nota dal premier Conte in settimana. E da questa indicazione dipende, a filo doppio, anche il futuro di un milione di studenti: tanti sono infatti quelli che dovranno chiudere l’anno scolastico con gli esami.

I ragazzi che dovranno sostenere l’esame di satato e l’esame di maturità sono in attesa di sapere come si svolgeranno le prove: l’esame sarà inevitabilmente diverso rispetto a quello previsto. Sarà necessario capire come svolgere le prove e come arrivare all’ammissione, considerando che la valutazione dei ragazzi si è di fatto fermata. O, quantomeno, in queste settimane di didattica a distanza non viene portata avanti nella maniera tradizionale a cui sono abituati gli studenti. Su questi aspetti sono al lavoro i tecnici del ministero dell’istruzione, perché è necessario individuare la strada più veloce per apportare le modifiche necessarie: serve infatti un provvedimento normativo idoneo per andare in deroga al decreto legislativo che regola l’attuale formula degli esami di Stato.

IL VIDEO DEL MINISTRO LUCIA AZZOLINA

