Coronavirus, si abbassa ancora l’età della vittima europea più giovane: morta una 12enne

BRUXELLES – Una bimba di 12 anni è morta in Belgio a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato oggi le autorità sanitarie locali stando a quanto scrive l’agenzia di stampa Belga. “E’ un evento molto raro ma che ci ha sconvolti”, ha detto il virologo Emmanuel André nel corso della consueta conferenza stampa, scrive Le Soir. Si tratta della vittima più giovane della pandemia Covid-19 in Europa dopo che erano state registrate le morti di un quattordicenne in Portogallo e di una sedicenne in Francia.

La scomparsa della dodicenne è stata annunciata oggi le autorità sanitarie locali, stando a quanto scrive l’agenzia di stampa belga. I morti nel paese, che ha meno di 12 milioni di abitanti, sono, ad oggi, 705. E nessun minorenne, finora.