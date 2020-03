Coronavirus, stop a serate in discoteca e luoghi di divertimento in tutta la Campania

CAMPANIA – La Regione Campania ha deciso la sospensione immediata e fino al 15 marzo 2020, su tutto il territorio regionale, delle attività delle discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

E’ l’ultima ordinanza del governatore della Regione, Vincenzo De Luca, in merito alle norme ulteriori per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

In diretta a Lira Tv, il governatore campano ha precisato che al momento non ci sono casi gravi, ma ci ha tenuto a dichiarare: “Ci stiamo preparando ad un contagio di massa, raddoppiando i posti letto in terapia intensiva e vogliamo rendere ogni provincia autonoma”. A questo proposito, come ha detto De Luca, la Regione Campania è pronta ad investire altri 20 milioni di euro per raddoppiare i posti letto di terapia intensiva. “Ma il problema è avere attrezzature e personale” ha detto De Luca.

Il presidente ha anche ricordato, come detto, che questo scenario è un “Piano B” e che attualmente sul territorio regionale le persone positive al Covid-19 sono 50 e, tra loro, non si riscontra nessun caso grave. “La maggior parte asintomatici, non hanno febbre, tosse forte. Il 60% circa è in isolamento domiciliare, il 40%, anche meno, viene ricoverato negli ospedali. Non abbiamo ad oggi nessun caso grave, nemmeno tra i ricoverati. Calcoliamo un aumento di contagiati tra 5-7 persone al giorno, se la tendenza rimane questa non abbiamo problemi. Se si supera la soglia tutto diventa più complicato”.