Coronavirus, terzo caso a Melito: l’annuncio del sindaco

By Giovanna Iazzetta

MELITO – Terzo caso di coronaviurs a Melito. A comunicare la notizia è stato il primo cittadino Antonio Amente, attraverso i socila.

Il sindaco ha cosi comunicato la notizia: “Neanche il tempo di metabolizzare la morte del nostro concittadino Savino, che è arrivata un’altra brutta notizia.Pochi minuti fa sono stato informato della presenza di un terzo caso di Coronavirus a Melito. Una nostra giovane concittadina è risultata positiva al Covid-19 ed è stata trasportata in ospedale. Più tardi vi aggiornerò sulle sue condizioni e su quelle dell’altro nostro concittadino ancora ricoverato all’ospedale Cotugno. Intanto anche i familiari della nostra concittadina sono stati posti in quarantena preventiva, portando così a 17 il numero delle persone in isolamento.”

La situazione attuale a Melito è la seguente: Positivi al coronavirus 3 (di cui un deceduto) e 17 persone in quarantena

