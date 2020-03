By Antonio Miele

Le condizioni dell’uomo sono peggiorate progressivamente e si è proceduto al ricovero in terapia intensiva

Coronavirus, tragedia in Campania: muore un giovane di 38 anni

SARNO – Coronavirus, tragedia in Campania: muore un giovane di 38 anni. La tragedia è avvenuta a Sarno, in provincia di Salerno. L’uomo, Michele Annunziata di 38 anni, si trovava all’ospedale Ruggi di Salerno nel reparto di terapia intensiva.

Si era proceduto al ricovero lo scorso 17 marzo e solo oggi il 38enne ha smesso di lottare: le condizioni di salute sono peggiorate progressivamente e non si è potuto fare nulla. A dare la notizia è stato il sindaco Giuseppe Canfora che in un post pubblicato sul social facebook si è rivolto ai cari del defunto per esprimere la profonda tristezza.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui