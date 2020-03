Coronavirus, verso il Reddito di emergenza: 600 euro per tutti, anche a chi lavora in nero

ITALIA – L’ultima mossa del governo per far fronte all’emergenza economica provocata dal nuovo coronavirus è puntare su quello che è già stato soprannominato Rem, ossia reddito di emergenza. Dal governo ci tengono a sottolineare che il reddito di emergenza non sarà un reddito di cittadinanza bis, ma che risponderà a logiche e dinamiche differenti.

Si tratterà di una misura eccezionale che coprirà il doppio dei soggetti fin qui raggiunti dall’indennità una tantum, e questo per l’intera durata della crisi. La misura, che dovrebbe riguardare anche precari e irregolari andrà a incrementare di 6 miliardi quel fondo per l’emergenza Coronavirus con il quale il governo ha pensato di sostenere i lavoratori autonomi, con 600 euro una tantum.

A chi andrebbe il reddito di emergenza?

Una platea che potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di italiani, col governo che dovrebbe stanziare 6 miliardi per aumentare i 600 euro alle partite Iva ed estenderli ai lavoratori ‘sommersi’, a colf e badanti, ai lavoratori stagionali come bagnini, operatori del turismo e della ristorazione, alle guide turistiche, a chi ha finito il sussidio di disoccupazione e tutti coloro che lavorano con contratti brevissimi, dalla durata massima di qualche mese.

La ripresa: restrizioni rinnovate fino al 18 aprile

Le restrizioni che dovevano scadere il 3 aprile saranno rinnovate per altre due settimane, ma il periodo di costrizione in casa per gli italiani potrebbe durare ancora a lungo. Dal 18 aprile, tuttavia, si potrebbe assistere a una graduale riapertura di determinate attività con un nuovo decreto. Un punto su cui dovrebbe arrivare una decisione nel corso della prossima settimana. La conditio sine qua non resta quella di R0, ovvero l’indice di contagiosità inferiore a 1: ogni positivo deve infettare meno di una persona. Per questo, scrive il Corriere della Sera, sembra evidente che quelle attività che non possono garantire la distanza di sicurezza tra le persone saranno le ultime a riaprire. Dal 18 aprile, invece, sembra plausibile che la lista di imprese che potranno ripartire si allungherà, a cominciare da quelle più legate alla filiera alimentare e farmaceutica che sono state fermate.. Le ultime attività a rimettersi in moto, invece, potrebbero essere le discoteche, i bar, i ristoranti, i cinema e i teatri.