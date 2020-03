Coronavirus, verso l’estensione a tutta Italia delle restrizioni: «Spostamenti solo per comprovati motivi di salute o lavoro»

Il governo sarebbe pronto ad allargare le misure restrittive previste per la Lombardia e le altre 14 province già dichiarate zona rossa all’intero territorio italia.

Lo dovrebbe annunciare, riporta il tg de La7, a breve il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa in diretta su Facebook. Il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi poi domattina, questa decisione sarebbe arrivata dopo una riunione dello stesso Conte con i capi delegazione.

A partire dalla firma del decreto — che avverrà nelle prossime ore, chiunque dovrà spostarsi da un Comune all’altro dovrà avere una giustificazione e presentare una autocertificazione per il controllo.

Le modalità per autocertificare la ragionevolezza del proprio spostamento sono quelle già stabilite: occorre un modulo (lo si scarica qui) da esibire al momento del controllo. Chi non può scaricarlo e stamparlo può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. La stessa modalità vale anche per chi ha esigenze familiari che si ripetono quotidianamente oppure a scadenze fisse e dunque può indicare la frequenza degli spostamenti senza bisogno di utilizzare moduli diversi. Ad esempio chi deve spostarsi tra i comuni per raggiungere i figli o altri parenti da assistere oppure per impegni di carattere sanitario. Se si viene fermati si può fare una dichiarazione che le forze dell’ordine trascriveranno ma sulla quale potranno fare verifiche anche successive. Spetta al cittadino dimostrare di aver detto la verità.