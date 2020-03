Coronavirus, violano la quarantena per girare film porno: 3 denunciati

I tre sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione a mezzo stampa

ITALIA – Nonostante i divieti imposti per contenere l’emergenza Coronavirus, tre ragazzi sono stati scoperti in pieno giorno mentre realizzavano film pornografici. Uno degli episodi si è verificato addirittura dinanzi la sede del comando della polizia municipale di Riminini. I soggetti, denunciati per atti osceni in luogo pubblico, sono una 21enne di Palermo, una 22enne di Frosinone e un 38enne di Rimini.

La vicenda è stata scoperta attraverso dei video caricati sul web in cui era nitida anche la targa dell’automobile in cui venivano registrate le immagini hard, ossia una “miniminor”. Sabato sera gli agenti della Polstrada di Rimini sono arrivati al proprietario: un 38enne cesenate residente a Rimini. Qui gli agenti lo hanno trovato insieme alle due ragazze protagoniste, entrambe regolarmente domiciliate a casa di lui. I tre hanno confessato e collaborato con i poliziotti fornendo il materiale video pubblicato in rete. Secondo quanto riferito dagli agenti, “si sono rammaricati delle probabili conseguenze negative non ponderate nelle loro azioni”.

In uno dei video hard si distinguono chiaramente offese alla polizia anche in lingua inglese. I filmati sono stati registrati in aree pubbliche e presso la sede autostradale della A14. I tre sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione a mezzo stampa.

