Coronavirus a Giugliano, aggiornamento 21 marzo: un altro contagiato. In totale 21 positivi

GIUGLIANO – Altro tampone positivo al Covid19 in città. A comunicarlo è la Protezione Civile di Giugliano con il consueto bollettino quotidiano. Fino a ieri i contagi da coronavirus erano 20, di cui 15 accertati il 17 marzo, 2 il 18 marzo e 3 nella giornata di ieri.

La Polizia Municipale, guidata dalla comandante Maria Rosaria Petrillo, oggi ha sottoposto a controlli 213 persone e denunciato sette persone che si trovavano in strada senza una giustificazione adducendo le motivazioni più disparate, dalla necessità di fare benzina a quella di ricaricare la scheda telefonica. I caschi bianchi oggi hanno presidiato la città e posto in essere diversi posti di blocco. In via Pigna hanno addirittura creato un percorso obbligato per controllare tutte le auto di passaggio.

ECCO IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE