Coronaviurs Acerra: ragazza positiva torna dal nord, il sindaco lo comunica sui social ed è rivolta

ACERRA – Ragazza torna dal nord e risulta positiva al covid-19. Una storia assurda quella che ha come protagonista Giusy, dopo essere tornata in città si è sottoposta al tampone ed è risultata (asintomatica) positiva. Il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, si infuria e lo rivela su Facebook scatenando la rabbia dei cittadini che hanno individuato la residenza della giovane l’hanno accerchiata e chiesto l’allontanamento.

Sul posto per ristabilire l’ordine, come riportato da Fanpage, è servito l’intervento della Polizia. Il primo cittadino nel video, postato sulla sua pagina Facebook, ha dichiarato: “Una ragazza è rientrata ad Acerra dal Nord ed oggi abbiamo avuto i risultati del tampone, che è positivo. C’è stata una violazione nel venire qui, è scesa dalla Lombardia il 9 marzo, oggi siamo al 29 e solo ora abbiamo scoperto che è positiva Questa persona, per 20 giorni, se non ha rispettato la quarantena ha incontrato persone che hanno incontrato a loro volta delle persone, diffondendo il contagio che diventa incontrollato nel territorio. Venire qui e contagiare i vostri parenti che, magari, hanno incontrato la vicina di casa, che poi a sua volta ha incontrato la signora anziana durante la spesa, è una cosa che alimenta il contagio”.

Giusy attraverso una diretta Facebook ha chiarito quanto accaduto:”Il sindaco non è stato informato bene: io lavoravo a Livigno, sono tornata ad Acerra lo scorso 9 marzo. Ho informato i vigili e il mio medico curante, sono stata sempre stata in casa mia, non sono mai uscita dalla mia cameretta. Il tampone mi è stato fatto il 25 marzo dopo numerosi tentativi sia a me che a mio padre. E ho saputo di essere positiva. Non potevo rimanere in mezzo alla strada, stare in un posto dove non c’era un ospedale e dove non avrei avuto le cure che ho avuto in Campania”.