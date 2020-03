Coronavirus, Vitor muore a 14 anni. “Era sano e faceva sport”

PORTOGALLO – Un ragazzo di 14 anni, in buona salute, è morto in Portogallo dopo aver contratto il coronavirus, diventando la vittima più giovane in Europa. Secondo quando riportano i media locali, Vitor Godinho, giovane atleta del futsal portoghese, era in forma e sportivo.

Vitor Godinho era un adolescente sano, faceva sport, ma quando il virus lo ha colpito le sue condizioni si sono aggravate di volta in volta fino a quando la malattia non lo ha ucciso.

Dopo aver riscontrato i sintomi della malattia gli era stato fatto il tampone ed era risultato positivo. Dopo qualche giorno le condizioni si sono aggravate al punto da rendere necessario il ricovero, ma purtroppo nonostante tutti i tentativi dei medici non è stato possibile salvarlo.

In tutta la nazione attualmente si registrano 5962 casi di contagio da coronavirus accertati mentre i morti sono 119.

