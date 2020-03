Dolore a Qualiano, Giuseppe ritrovato morto in casa. Lascia la moglie ed una figlia

A cause delle limitazioni sulla prevenzione del coronavirus, i funerali non saranno celebrati

RIFREDDO – Giuseppe Licciardiello, 46 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Rifreddo, in provincia di Cuneo. L’uomo, di Qualiano, si era trasferito da poco per motivi personali ed aveva trovato lavoro in una pizzeria.

L’allarme è scattato venerdì intorno alle 18, quando non c’era modo di mettersi in contatto con Giuseppe e in via Vittorio Emanuele sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la porta della sua abitazione. Sul posto l’équipe del «118» giunta, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 46enne sarebbe morto per cause naturali.

Sgomento e dolore a Qualiano, dove risiede tutta la sua famiglia. Giuseppe Licciardiello lascia la moglie ed una figlia.

A causa delle limitazioni imposte dal nuovo decreto sul coronavirus, i funerali non saranno celebrati.