“Dovete andare a casa, o rischiate una denuncia!”: discussioni tra agenti e cittadini a Napoli

NAPOLI – “Dovete andare a casa, altrimenti rischiate una denuncia! Queste sono le disposizioni”. Questo è quanto intimato da un poliziotto ad un anziano in via Scarlatti, a Napoli, nel quartiere Vomero. I toni si sono alzati nel momento in cui l’uomo stava discutendo con l’agente nella strada dello shopping napoletnao. Anche in altre zone del capoluogo partenopeo ci sono state discussioni sulla circolazione in strada, a piedi o con mezzi a motore, tra cittadini e forze dell’ordine come documentato nel video che abbiamo pubblicato.

IL VIDEO: