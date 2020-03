By redazione

Droga nell’armadio: 53enne che era ai domiciliari finisce in carcere

CASERTA – A Caserta, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, al termine di immediati accertamenti, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di M. L. cl. 1967, residente a Caserta, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I militari dell’Arma, a seguito della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto occultati all’interno di un armadio, 5 panetti di hashish del peso si 100 gr., 6 stecche da 10 gr di hashish, 7 involucri di varie dimensioni, contenenti hashish per un peso di 32,70 gr. e un taglierino. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

M.L. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.