By redazione

Il Sindaco: “Siamo costretti a denunciarla per attentato alla salute pubblica”

Due aerei e un taxi senza alcun controllo, positiva al coronavirus in giro per l’Italia

MODICA – Ha dell’assurdo la storia raccontata in un video su Facebook dal sindaco di Modica Ignazio Abbate. Secondo il primo cittadino del comune siciliano, una donna affetta da Coronavirus, risultata positiva ai test e consapevole di aver contratto l’infezione, avrebbe preso ben due aerei; uno da Milano a Roma e l’altro dalla capitale a Catania. Tutto questo senza ricevere alcun controllo nonostante avesse febbre già quando è decollata dal capoluogo lombardo.

Dopo essere atterrata nello scalo siciliano, la donna ha preso un Taxi che l’ha accompagnata a Modica. Nessuno l’ha controllata, nessuno si è accorto che aveva la febbre. Eppure la donna era positiva e malata. Ora è ricoverata in ospedale nell’ospedale ‘Maggiorè di Modica».

Nel suo video messaggio, il sindaco sottolinea come al momento si prega per la concittadina «ma siamo costretti a denunciarla per attentato alla salute pubblica. Quello che ha fatto è di una gravità inaudita se gli eventi dovessero essere confermati dagli inquirenti».

