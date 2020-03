Emergenza Coronavirus, al via una raccolta fondi per l’ospedale di Aversa

AVERSA – Una raccolta fondi per l’ospedale di Aversa. A promuoverla due cittadini del comune in provincia di Caserta, Luca e Stella Guardino. “Sulla mia carta d’identità è scritto a chiare lettere: nato a Aversa – scrive Luca – Se malauguratamente mi sento male, vado ad Aversa. E come me, molte altre persone. Per questo motivo, sull’onda del successo dell’iniziativa di raccolta fondi per il Cotugno di Napoli, ho deciso di iniziare una raccolta per dotare il reparto di Rianimazione e terapia intensiva dell’ospedale Moscati di Aversa di nuovi ventilatori polmonari portatili e di dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari. Vorrei fare la mia parte conloro contro il covid19 #iorestoacasa… ma do una.mano a chi a casa non può restare!”.

Oggi, Luca Guarino e Stella Guarino, per dare corso alla Campagna di raccolta Fondi denominata “ Una mano per il Moscati di Aversa” hanno avuto l’Onore e il Piacere di conoscere personalmente la dott.ssa Eufrasia Silvestro, Primario FF del Reparto di UOC di Rianimazione e Terapia Intensiva del P.O. “Moscati” di Aversa (CE), a cui rivolgiamo un sincero e sentito attestato di Stima e Ringraziamento per il lavoro che insieme al personale ospedaliero, sta svolgendo per affrontare la gravità della situazione sanitaria determinata dalla epidemia di COVID -19.

Abbiamo formalizzato i passaggi istituzionali coinvolgendo l’ASL di Caserta competente.

Allo stato si rende necessario reperire le seguenti risorse:

10 CASCHI protettivi marca SIR o similari + Sanificatore VIRGON dedicato;

300 Mascherine FFP2+FFP3

300 TUTE TYVEK integrale marca SIR o similari.

Il Nostro impegno è di dare corso immediatamente alla richiesta di donazione del predetto materiale, per cui seguiranno aggiornamenti in tempo reale dei successivi interventi.

L’occasione è opportuna per ringraziare tutti i DONATORI e per chiedere la Massima condivisione.

Ricordiamo che “L’impegno è Slancio Vitale verso Alti Traguardi, è Arma Sottile contro il Silenzio è il Coraggio di Agire”.

CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALLA DONAZIONE