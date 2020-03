Emergenza Coronavirus in Italia: in arrivo dalla Russia medici e attrezzature mediche

Le forze aerospaziali russe hanno completato la formazione dell’esercito che dovrà trasportare in Italia medici e materiale sanitario. Ad annunciare il sostegno della Russia per l’Italia che si sta trovando a vivere una situazione di vera emergenza, era stato lo stesso presidente russo Vladimir Putin al premier Giuseppe Conte.

I dettagli dell’operazione, invece, come riporta Tgcom24, sono stati discussi tra il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e quello italiano, Lorenzo Guerini.

Sono in arrivo 9 veicoli IL-76 che a breve decolleranno per portare nella nostra penisola medici volontari. Questi andranno a supportare i tantissimi medici italiani che giorno e notte stanno lavorando per fermare l’epidemia. Inoltre, arriveranno anche veicoli speciali per la disinfezione e attrezzature mediche necessarie.

