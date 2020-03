By redazione

Già il match tra Valencia ed Atalanta si giocherà in assenza dei tifosi

Emergenza Coronavirus, ipotesi porte chiuse per Barcellona – Napoli

BARCELLONA – Si attende solo l’ufficialità ma è molto probabile che la sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli valida per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea, in programma per il giorno 18 Marzo, sarà disputata a porte chiuse.

Al momento già la partita fra Valencia e Atalant si giocherà a porte chiuse al Mestalla il prossimo martedì 10 marzo come misura preventiva contro la diffusione del Coronavirus. A vietare le porte aperte, per il momento, è il Governo spagnolo attraverso le parole del Ministro della Sanità Salvador Illa. Poi dovrà essere la Uefa ad ufficializzare il provvedimento.

