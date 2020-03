ITALIA – Emergenza Coronavirus, l’appello dei vip: “Restate a casa”.

Tantissimi i personaggi dello spettacolo che in questi ultimi giorni stanno invitando i loro fan a restare a casa. In particolare, in seguito, alla decisione di dichiarare inizialmente la Lombardia e provincie zona rossa e in seconda fase, nella serata di ieri, l’intera penisola.

Forte messaggio lo ha mandato l’influencer e imprenditrice digitale, Chiara Ferragni. La blogger e designer di moda ha postato un video in cui ha chiesto ai seguaci di non sottovalutare il virus. “Ragazzi, restate a casa. E’ inutile minimizzare la questione come invece molti stanno facendo. Abbiamo un problema molto serio – ha aggiunto – se andiamo avanti di questo passo rischieremo che le terapie intensive siano completamente piene”. “E’ ora di dimostrare che siamo persone che hanno valori veri – ha continuato la Ferragni – chi se ne frega dell’aperitivo, chi se ne frega della cena fuori o dello shopping. Questo è il momento di avere paura, siate intelligenti, evitate la vostra routine. Chiudetevi in casa: è un sacrificio che porterà a debellare questo virus”. L’influencer, moglie del rapper Fedez, ha lanciato insieme al coniuge una campagna solidale per raccogliere fondi da destinare all’ospedale San Raffaello di Milano. La raccolta fondi in pochissimo tempo ha superato il milione anche grazie al sostegno di tantissimi colleghi come la cantante Emma Marrone. La nota artista vincitrice di moltissimi dischi d’oro e di platino, ha deciso di raccontare la sua giornata in casa. “Basta fare i cretini in giro. State a casa! Vi prego sono quindici giorni ragazzi, vi prego, fate questo sacrificio per l’Italia” “La situazione è complicata – ha spiegato la Marrone – ma tutti abbiamo la possibilità di fare qualcosa. Si tratta semplicemente di seguire delle regole, evitare i saluti, gli abbracci, le strette di mano, evitare luoghi affollati. Sono molto dispiaciuta nel vedere invece in giro persone che se ne sbattono altamente”.