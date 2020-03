NAPOLI – Emergenza Coronavirus, maxi furto al Loreto Mare: rubate mascherine, camici e tute. Rabbia e delusione per chi in questo periodo di crisi sta lavorando a ritmi intensi per provvedere alle cure dei pazienti che giorno dopo giorno aumentano negli ospedali. Nonostante l’emergenza Covid-19 c’è stato chi ne ha approfittato per poter rubare il materiale nel reparto destinato proprio alle persone affette dal Coronavirus dell’ospedale Loreto Mare.

La zona del nosocomio in questione è stata completamente ripulita: sono stati rubate le tute e gli oggetti degli operatori, le mascherine e anche i camici. Il settore era quasi completo e pronto per accogliere e aiutare i contagiati dal virus.

Sono stati gli stessi operatori sanitari di turno ad accorgersi del furto: l’ipotesi è quella di impadronirsi intenzionalmente degli accessori adatti al trattamento del Covid.

