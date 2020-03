Emergenza Coronavirus, sanificazione e igienizzazione in tutti i mezzi Anm

NAPOLI – E’ stato avviato un piano straordinario di sanificazione e igienizzazione per i treni di metro linea 1 e delle funicolari, l’intera flotta tram, bus e filobus a tutela dei passeggeri e lavoratori impegnati sul servizio. Gli operatori di una ditta specializzata in questo tipo di operazioni, ha fatto tutta l’opera di igienizzazione a bordo dei treni e bus Anm che ogni giorno sono frequentati da migliaia di passeggeri, napoletani e non. Questo, per assicurare a tutta la popolazione un servizio sicuro nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

