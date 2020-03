Emergenza Coronavirus, sospeso il pagamento di tutti i tributi e le cartelle esattoriali

MUGNANO – Emergenza Coronavirus, sospeso il pagamento di tutti i tributi e delle cartelle esattoriali. Il provvedimento, in linea con le direttive nazionali e regionali, sospende il pagamento delle tasse comunali (acqua, tari) e delle cartelle esattoriali emesse dalla Soget fino al 3 aprile.

“Come amministrazione abbiamo immediatamente recepito i decreti governativi che hanno posto una giusta sospensione o rinvio di tutti i pagamenti dovuti al Comune, alla Regione o allo Stato. In poche parole fino al 3 aprile non vanno pagate le tasse”.

Per il sindaco Luigi Sarnataro si tratta di una decisione dovuta ai cittadini: “Siamo tutti stremati dalla difficile situazione che come Paese stiamo vivendo. Questo provvedimento vuole da un lato aiutare tutti coloro che in queste settimane sono fermi dal punto di lavorativo e che quindi vivono anche un momento di difficoltà economica, ma è teso anche ad evitare che le persone si rechino alle poste piuttosto che in banca per pagare i tributi rischiando di contagiarsi. Il messaggio è chiaro: bisogna rimanere in casa”.