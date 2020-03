By redazione

Inoltre sono stati denunciati per violazione del decreto governativo

Escono di casa per una partita di calcetto, presi 7 giovani: rischiano il carcere

CAPRI – Sette giovani di Anacapri (Napoli) che hanno lasciato la loro abitazione senza nessun motivo giustificato dopo essersi dato appuntamento per sfidarsi ad una partita di calcetto, sono stati bloccati dai Carabinieri della stazione di Anacapri che pattugliavano la zona.

I militari hanno sorpreso i giovani proprio mentre tentavano di entrare nel campetto di calcio scavalcando la rete di protezione. Dopo averli identificati i Carabinieri li hanno denunciati per violazione del decreto governativo anticontagio emesso per l’emergenza coronavirus (cov-19). I sette ragazzi rischiano come prevede la legge una multa che va da 206 euro a testa oppure se il giudice lo riterrà necessario una pena a 3 mesi di detenzione.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui