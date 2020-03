Fabio Cannavaro, non dimentica Napoli: ha donato mascherine e ventilatori al Cotugno

NAZIONALE – I napoletani che hanno un cuore grande è una cosa risaputa, lo stesso lo si può dire anche per i calciatori. Fabio Cannavaro, l’ex pallone d’oro, sempre legatissimo alla sua città ha donato 30 mila mascherine e alcuni respiratori al team del professor Ascierto al Cotugno.

Come rivela l’edizione odierna del Corriere dello sport: “Fabio Cannavaro non poteva certo dimenticarsi di Napoli e ieri dalla Cina ha fatto arrivare una fornitura di respiratori e mascherine, ben 30.000, destinata all’ospedale Cotugno di Napoli. Il nosocomio napoletano è in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid-19non solo a Napoli ma in tutta la Campania. Ed è proprio qui, al Cotugno di Napoli, che è partita la prima incoraggiante sperimentazione di un farmaco anti-artrite. Il Tocilizumab, che ha dato subito ottimi risultati nel trattamento dei pazienti ricoverati in gravi condizioni perché contagiati dal Coronavirus. Da Cannavaro ancora un intervento decisivo, come quando era al centro della difesa. Un altro bel gesto di solidarietà che avvicina di più l’Italia alla Cina”.

