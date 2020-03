Falsi controlli per entrare nelle abitazioni, affissi i manifesti: è una TRUFFA

NAPOLI – Veramente assurdo e poco divertente quanto sta accadendo a Napoli e provincia. Alcuni individui si stanno divertendo ad affiggere manifesti falsi fuori i palazzi. Manifesti sui quali c’è scritto che passeranno dei controlli per vedere se all’interno dei palazzi ci sono persone che non sono residenti nello stesso. I presunti controlli poi, verificheranno anche i documenti ed i contratti di affitto.

Per quanto possa sembrare una notizia accreditata in questo periodo di quarantena, sottolineamo che è una FAKE NEWS. Dal Ministero dell’Interno non c’è stato alcun avviso. Già diversi sindaci hanno provveduto ad allertare le forze dell’ordine per fermare questo “scherzo” di cattivo gusto.

Si tratta di un tentativo di truffa, dal momento che non è stato predisposto alcun documento di questo tipo.

Si ricorda di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare subito i numeri di emergenza delle forze dell’ordine.

