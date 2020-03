Festa delle donne finisce nel sangue: morte 2 ragazze di 16 e 19 anni dopo serata in locale

ROMA – Tragedia nel giorno della loro festa. Due ragazzine di 16 e 19 anni hanno perso la vita in un incidente stradale dopo aver passato la serata in un locale. In gravi condizioni un’altra giovane di 19 anni. Lo schianto è avvenuto sull’Aurelia. L’incidente sulla statale all’altezza del chilometro 26 è avvenuto intorno alle 2.30 tra Aranova e Torrimpietra in direzione di Civitavecchia. Oltre ai sanitari è intervenuta la squadra “26 A” dei vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri. Rilievi invece affidati ai carabinieri della compagnia di Civitavecchia.

«Ho appreso con sconcerto la notizia della scomparsa di due ragazze di Aranova, morte in un gravissimo incidente stradale all’alba di oggi, sull’Aurelia – ha commentato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – Due giovani vite, di 16 e 19 anni spezzate in un attimo sono un dolore per l’intera comunità. Ma il mio personale abbraccio e quello della mia amministrazione va alle famiglie delle due ragazze che vivono una tragedia che nessun genitore dovrebbe mai affrontare”.

