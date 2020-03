Frattamaggiore, bloccati eventi per la festa della donna: 12 locali diffidati, 2 sanzionati

FRATTAMAGGIORE – Nonostante il divieto imposto dal Governo e dalle Autorità locali utile a prevenire il contagio da Coronavirus, alcuni gestori di locali frattesi avevano provato a raggirare l’ostacolo. Gli agenti della polizia locale, diretti dal Maggiore Biagio Chiariello, hanno infatti scoperto che i locali avevano pubblicizzato gli eventi tramite pagine social, Facebook e Instagram.

Feste, balli, ritrovi, soprattutto in occasione della festa della donna dove era prevista una affluenza di centinaia di persone senza rispettare le distanze di sicurezza tra i clienti che è di un metro. Ora nel caso di mancata osservanza del divieto i responsabili rischieranno una denuncia penale. Nel mentre i controlli sono proseguiti su tutto il territorio con sanzioni a carico di alcuni locali per occupazione abusiva di suolo pubblico e operai non in regola segnalati alle autorità competenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK