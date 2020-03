Frattamaggiore, gara di solidarietà per l’emergenza Coronavirus: parte la consegna delle mascherine per i cittadini

FRATTAMAGGIORE – Frattamaggiore, gara di solidarietà per l’emergenza Coronavirus: parte la consegna delle mascherine per i cittadini. Parte la consegna dei dispositivi di protezione individuale ai cittadini di Frattamaggiore. Grazie alla generosità di tre cittadini, Pasquale Montanino, Angelo Barra e Cesare Barra, che hanno acquistato DPI per donarli alle fasce più deboli della popolazione, nonché di alcune aziende del territorio, come Sartoria Italiana e Alviero Rodriguez, che hanno avviato la produzione di mascherine per mero scopo benefico, il Comune di Frattamaggiore è riuscito a reperire un primo quantitativo di mascherine, da destinare ai cittadini.

I volontari della protezione civile, già da domani saranno impegnati nella distribuzione “porta a porta” dei dispositivi. Ad avere la precedenza su tutti, ci sono le fasce più deboli della popolazione, vale a dire gli immunodepressi, i malati oncologici e le persone più esposte al rischio di contagio, con particolare attenzione agli anziani.

Il Sindaco: “La gara di solidarietà a cui sto assistendo in queste ore mi rende orgoglioso, sempre di più, di rappresentare questa straordinaria Città. Non importa che siano semplici cittadini oppure aziende del territorio, ciò che conta è tendere la mano ai più deboli. La donazione delle introvabili mascherine rappresenta un grande gesto di generosità e d’amore verso la nostra comunità, che ci spinge ad andare avanti con maggiore determinazione ed impegno. Desidero ringraziare, senza distinzione, tutti concittadini e gli imprenditori che hanno deciso di aiutarci in questo momento di difficoltà ”.

