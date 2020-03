Frattamaggiore, sorpresi a correre nell’area PIP: 4 persone nei guai

FRATTAMAGGIORE – Incessante e senza sosta il controllo del territorio da parte degli agenti della polizia locale frattese diretti dal Maggiore Biagio Chiariello. Nell’ultimo fine settimana controlli a tappeto e “tolleranza zero” avverso chi non rispetta le regole, molti i denunciati per aver dichiarato il falso o mancata giustificazione in strada. Dopo i locali, le persone in strada a passeggiare e chiacchierare, si è passati a chi pratica il jogging, detto anche footing.

Le quattro persone fermate nell’area PIP non hanno potuto fornire alcuna spiegazione valida ed hanno ammesso l’errore, per loro è scattata la denuncia ed ora rischieranno una seria condanna in sede penale dove affronteranno un processo. I controlli sono proseguiti su tutto il territorio con posti di controllo identificazioni e denunce, sotto chiave diversi veicoli. Il Sindaco, dottor Marco Antonio Del Prete fa sapere “ringrazio i miei agenti e il comandante Biagio Chiariello per l’incessante lavoro che stanno facendo. Non tollereremo abusi, dovete restare a casa”.