Il giovane è in attesa del risultato del tampone. Si trova all’ospedale di Pozzuoli

Giugliano, caos in strada: giovane ha i sintomi del coronavirus ed i genitori lo cacciano di casa

GIUGLIANO – Tensione questa mattina in via Tolomeo, traversa di via Marchesella al confine tra Giugliano e Villaricca.

Secondo quanto ricostruito, un ragazzo con problemi di tossicodipendenza e con i sintomi del Coronavirus, dopo aver dato in escandescenza con i genitori conviventi, è stato cacciato fuori di casa.

Non è ancora ben chiaro se i genitori abbiano allontanato il figlio per paura di un eventuale contagio o per altri motivi. Alcuni residenti della zona, allarmati dopo aver udito delle forti grida provenienti dal’abitazione, hanno chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri – muniti di kit di protezione – hanno bloccato l’uomo.

Il giovane è stato poi sottoposto al test per accertare il contagio da Coronavirus, ed è adesso in osservazione presso l’ospedale di Pozzuoli in attesa dei risultati.

