Giugliano, domani le Final Four della Coppa Campania di Basket al Palazzetto dello Sport

GIUGLIANO – Sarà il Palazzetto dello Sport di Giugliano ad ospitare domani, 4 marzo 2020, le Final Four della Coppa Campania di serie D di Basket.

Il presidente del CR Fip Campania, Manfredo Fucile ha scelto l’avanguardistica struttura di Giugliano per la fase finale del prestigioso trofeo che quest’anno vedrà contendersi sul parquet del Palasport il Basket Koinè San Nicola la Strada vs Nuova Polisportiva Stabia e Centro Sportivo Secondigliano vs Basket Succivo.

Un orgoglio per l’intera città di Giugliano ospitare un evento federale di tale portata. La Polisportiva Giugliano, che gestisce il Palasport, sta riuscendo a portare in città eventi di grande importanza, nonostante il Palazzetto sia stato inaugurato da meno di 6 mesi.

Il primo match tra Basket Koinè San Nicola la Strada vs Nuova Polisportiva Stabia sarà disputato alle ore 19.

A seguire invece, alle 21, si contenderanno il posto in finale Centro Sportivo Secondigliano vs Basket Succivo:

Come sempre al Palazzetto ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni che arriverà anche dalle città delle squadre impegnate in campo.