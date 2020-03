Giugliano, è arrivato l’esercito: città blindata per i controlli coronavirus

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Giugliano, è arrivato l’esercito e la città blindata per i controlli coronavirus. A darne notizia, con una foto dei militari schierati in via Oasi Sacro Cuore è la pagina facebook “Terra Mia”.

La Comandante della Polizia Municipale Maria Rosaria Petrillo, ha disposto il presidio delle principali arterie della città da parte della municipale. La richiesta dell’ invio dell’esercito era stata fatta dal commissario cittadino, Cimmino. L’obiettivo è quello di far rispettare le ordinanze restrittive che impediscono a coloro che non abbiano motivazioni valide di stare in giro senza le dovute autocertificazioni.