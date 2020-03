Giugliano, enorme rogo tossico in zona Ponte Riccio: fumo nero su tutta l’area nord

GIUGLIANO – Nonostante le restrizioni imposte dal Governo, di non uscire di casa per alcun motivo, fatte salve le situazioni di estrema necessità, c’è ancora chi in barba a tutti i decreti ed anche a ben più gravi leggi appicca roghi tossici, forse ancor più indisturbato.

Poco prima delle 14 un rogo tossico di enormi dimensioni è divampato in zona ponte riccio, in un terreno molto vicino alle abitazioni. Il fumo intenso e nero è visibile da km di distanza e sta raggiungendo la zona di Qualiano a causa del vento che soffia in quella direzione. Sul posto sono in arrivo i pompieri, allertati dai residenti.

L’aria è irrespirabile in tutta la zona ed i miasmi tossici stanno arrivando anche al centro di Giugliano dove il rogo è già visibile.