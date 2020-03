Giugliano, enorme rogo tossico nell’ex campo rom: fumo nero su tutta l’area nord

By Antonio Galluccio

GIUGLIANO – Nonostante le restrizioni imposte dal Governo, e l’obbligo di non uscire di casa per alcun motivo, fatte salve le situazioni di estrema necessità, c’è ancora chi in barba a tutti i decreti ed anche a ben più gravi leggi appicca roghi tossici, forse agendo ancor più indisturbato.

Poco prima delle 14 un rogo tossico di enormi dimensioni è divampato in zona Ponte Riccio, in un terreno nell’area dell’ex campo rom sgomberato, il cosiddetto campo Schiattarella.

Su quel terreno, dopo lo sgombero erano stati abbandonati una enorme quantità di rifiuti di ogni genere ed è proprio quello che sta andando in fiamme (come si vede dalla foto)

Il fumo intenso e nero è visibile da km di distanza e sta raggiungendo la zona di Qualiano a causa del vento che soffia in quella direzione. Sul posto sono in arrivo i pompieri, allertati dai residenti.

L’aria è irrespirabile in tutta la zona ed i miasmi tossici stanno arrivando anche al centro di Giugliano dove il rogo è già visibile.

