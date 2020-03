Giugliano, Enzo stroncato dal Coronavirus a 46 anni. Era autista di ambulanze a Pozzuoli

GIUGLIANO/POZZUOLI – Tragedia questa mattina all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. A soli 46 anni, infatti, è deceduto Vincenzo Lucarelli, un operatore del 118 in servizio proprio al nosocomio puteolano.

L’uomo abitava a Giugliano, in via Innamorati ed è morto di Coronavirus. Enzo, così era conosciuto dagli amici, presentava da circa dieci giorni i i sintomi riconducibili al Covid-19 e una settimana fa si era deciso ad allertare i soccorsi per chiedere di essere sottoposto al tampone.

Purtroppo, però, dalla prima chiamata al test sono passati 6 giorni, un periodo in cui il 46enne è peggiorato fino a stamattina quando l’ennesima crisi respiratoria l’ha portato alla morte.

Non c’è stato nulla da fare, nonostante il ricovero di eri all’ospedale di Pozzuoli. Le sue condizioni erano ormai già compromesse ed i medici non hanno potuto fare altro per salvarlo.

Enzo lascia una moglie ed un figlio. Lavorava come autista di ambulanze per soli 35€ al giorno.

Il ricordo dell’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”: