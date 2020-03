Giugliano, follia al distributore di Auchan: teme di essere truffata e colpisce col cric il dipendente

GIUGLIANO – Follia questa mattina al distributore di carburante all’interno del parco commerciale Auchan di Giugliano. Una donna di circa 40 anni, dopo aver effettuato il rifornimento è tornata sulla pompa ed ha iniziato inveire contro il dipendente, reo secondo lei di aver inserito meno carburante rispetto al prezzo pagato.

L’uomo ha cercato di spiegare che non era affatto stata truffata ma la donna ha subito iniziato a colpirlo con schiaffi e pugni. Quando i due sono stati separati da un altro dipendente, la donna ha preso dall’auto il cric ed ha colpito il dipendente della pompa all’altezza dell’occhio.

Sul posto, allertata da altri dipendenti, è giunta la Polizia del commissariato di Giugliano che è riuscita a fermare la donna sul posto. Quest’ultima è stata fermata e portata in commissariato dove è stato inoltre scoperto che non è residente a Giugliano ma in un comune confinante e che quindi – per le ultime restrizioni sul coronavirus – non poteva neanche recarsi al parco commerciale.

Gli agenti, inoltre, stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza del distributore per aver ancora più chiara la dinamica dei fatti.