Giugliano, Il cuore grande di nonna Antonietta: mascherine per tutti nell’emergenza Covid 19

GIUGLIANO – Siamo in emergenza coronavirus e le mascherine scarseggiano, sono tanti a ricercarle per potersi proteggere. Per poter accontentare tutti c’ha pensato nonna Antonietta con la sua valida ‘equipe’, formata dalla nipote Marianna e la figlia Nunzia. Una donna che lavora in maniera assidua, dalle 3 del mattino alle 11.00 di sera, per poter produrre quante più mascherine possibili.

Raggiunta dalla nostra redazione la nipote ci ha raccontato la nascita di questa iniziativa. Nonna Antonietta è sarta di abiti da sposa dall’età di 7 anni, ama talmente tanto il suo lavoro che ha continuato a farlo anche per i suoi vicini; piccoli aggiusti sartoriali e nulla più. Proprio da qui nasce la storia della creazione di queste mascherine: un infermiere del Cardarelli che lavora nel reparto dove vengono trattati i pazienti di Covid, aveva chiesto a nonna Antonietta di stringergli dei camici, a lavoro finito l’infermiere le ha avanzato una richiesta quella di produrre delle mascherine. A quella richiesta non poteva che esserci una risposta positiva. Infatti quelle mascherine non serviranno solo a quel giovane infermiere ma ai tanti che stanno lavorando in trincea al Cardarelli, all’ospedale di Giugliano, al Monaldi e alla protezione civile di vari comuni. Vengono distribuite a titolo gratuito ai cittadini che ne fanno richiesta.

Nonna Antonietta, si preoccupa che a chi vengano date non abbia reazione allergiche o qualsiasi altro tipo di reazione e per questo ha deciso di produrle in un determinato modo: esternamente le mascherine sono composte da tessuto idrorepellente o TNT e internamente da cotone. Intanto Marianna vuole fare una precisazione: “C’è qualcuno fuori all’ospedale di Giugliano sta vendendo le mascherine abusivamente dicendo che sono di nonna Antonietta… Chiedo urgentemente a chiunque che è stato avvicinato o addirittura le ha comprate di mandarmi le foto perché i nostri materiali li riconosciamo. Per poi denunciare urgentemente agli organi competenti…. Le Nostre mascherine sono consegnate esclusivamente da noi o da qualcuno di nostra fiducia e sono assolutamente gratuite”.

