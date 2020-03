By redazione

Giugliano, la richiesta di Italia Viva per l’emergenza coronavirus: “Sostegno a famiglie e commercio”

GIUGLIANO – In data odierna, Italia Viva Giugliano ha protocollato al Comune di Giugliano una richiesta, indirizzata al Commissario Prefettizio, con la quale è stata sollecitata l’adozione di una serie di misure atte a contenere la diffusione del coronavirus e, nel contempo, a sostenere, dal punto di vista socio-economico, le famiglie e le attività commerciali locali.

In una fase così dolorosa per l’Italia, anche la città di Giugliano in Campania è chiamata a scelte responsabili che tutelino la salute e gli interessi della cittadinanza.

Queste sono le ragioni che hanno spinto il coordinamento locale del partito Italia Viva ad intraprendere l’iniziativa in oggetto, nella consapevolezza del doveroso e responsabile contributo che anche le forze politiche locali sono chiamate a dare in questo momento così drammatico.

Queste in estrema sintesi le misure oggetto della richiesta:

Misure a sostegno delle attività commerciali. Sospensione di tutte le tasse comunali quali ad esempio Tosap, Tares, imposta sulla pubblicità.

Sospensione di tutte le tasse comunali quali ad esempio Tosap, Tares, imposta sulla pubblicità. Misure a sostegno delle Famiglie. Aumento fondo per cure e assistenza domiciliare; Rimodulazione/congelamento addizionale comunale Irpef; Attivazione di un numero di telefono dedicato all’assistenza delle persone più bisognose e degli anziani soli, per consegna spesa a domicilio e altri servizi.

Aumento fondo per cure e assistenza domiciliare; Rimodulazione/congelamento addizionale comunale Irpef; Attivazione di un numero di telefono dedicato all’assistenza delle persone più bisognose e degli anziani soli, per consegna spesa a domicilio e altri servizi. Misure Finanziarie . Apertura di un tavolo di lavoro con le Banche locali per l’individuazione di misure finanziarie, oltre alla sospensione della rate dei mutui, a sostegno delle imprese locali, dei lavoratori autonomi e delle famiglie residenti in Giugliano in Campania.

. Apertura di un tavolo di lavoro con le Banche locali per l’individuazione di misure finanziarie, oltre alla sospensione della rate dei mutui, a sostegno delle imprese locali, dei lavoratori autonomi e delle famiglie residenti in Giugliano in Campania. Campagna informativa e di controllo. La Polizia municipale e la Protezione Civile insieme avvieranno una campagna informativa e di monitoraggio in tutta la città per dare le giuste indicazioni sulle buone regole e prassi da seguire per evitare il diffondersi del contagio.

COMUNICATO STAMPA COORDINAMENTO ITALIA VIVA GIUGLIANO