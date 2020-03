Giugliano, medico di base positivo al coronavirus: fa studio anche a Villaricca

GIUGLIANO – Nuovo caso di positività al coronavirus a Giugliano, si tratta di un medico di base che in città risiede ed ha lo studio. Il dottore ha uno studio anche a Villaricca, dove si occupa però di medicina del lavoro e dunque riceve pazienti provenienti da tutta la regione. Ai primi sintomi si è autoisolato, oggi è arrivata la conferma del tampone positivo dal Cotugno.

L’ASL sta provvedendo ad avvisare i parenti e le persone – poche, vista la quarantena a cui si era sottoposto – con cui ha avuto contatti ultimamente. Il medico è da oltre una settimana che non svolge visite. Nei prossimi giorni si potrà quindi capire se il caso è isolato o se ci sono stati ulteriori contagi sia a Giugliano che a Villaricca, paesi in cui attualmente non risultato infetti: l’unico caso accertato a Giugliano, infatti, è fortunatamente evoluto in maniera positiva ed il paziente è guarito.