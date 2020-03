Giugliano, muore in ospedale con febbre e problemi respiratori: tampone al Cotugno

GIUGLIANO – Era da poche ore giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano con febbre alta e difficoltà respiratorie. L’uomo, di età avanzata e proveniente da Mugnano, è morto poco dopo.

I medici, come previsto dal vigente decreto del Ministero della Salute Pubblica, hanno immediatamente predisposto l’analisi mediante un tampone che è stato inviato al Cotugno per capire se l’anziano fosse affetto da coronavirus.

Si attendono ora i risultati del test mentre il pronto soccorso è stato chiuso per provvedere alla sanificazione degli ambienti. I sanitari che sono entrati in contatto con l’uomo sono in isolamento in attesa del risultato del tampone.