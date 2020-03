Giugliano, parte la raccolta fondi per sostenere il San Giuliano contro il coronavirus

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Anche Giugliano si mostra solidale in un momento di grande difficoltà per la città e l’Italia intera: è partita una raccolta fondi per sostenere l’ospedale San Giuliano. L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione locale “Aria Nuova”: lo scopo di questa campagna fondi è aiutare l’ospedale San Giuliano, recettore non solo dei suoi 126.000 abitanti, ma anche di quelli dei comuni limitrofi come Sant’Antimo, Melito, Villaricca e Parete. Ognuno può scegliere di offrire anche un piccolo contributo, in base alle proprie disponibilità economiche: in questo modo si può fare la differenza e aiutare a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

L’associazione è in stretto contatto con i medici dell’ospedale San Giuliano e i dirigenti dell’ASL NAPOLI 2 NORD. I fondi saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva. Un’opera di solidarietà che può aiutare a salvare vite umane.

Per effettuare la donazione cliccare sul seguente link: https://www.gofundme.com/f/rafforziamo-il-san-giuliano

