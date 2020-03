Giugliano, positivo al Coronavirus un operatore del 118. Contagiato da un malato in ambulanza

Disposta la sanificazione nei locali dell’ASL in via San Francesco d’Assisi

GIUGLIANO – E’ risultato positivo al Covid19 dopo un primo tampone effettuato al Cotugno di Napoli un giovane operatore, pare un autista del 118 in servizio a Giugliano, nel presidio sanitario di via San Francesco d’Assisi. L’uomo, che verrà sottoposto ad un nuovo tampone come controanalisi, sarebbe stato contagiato da una persona trasportata in ambulanza pochi giorni fa che è poi risultata positiva al Covid19.

Ora si trova nella sua abitazione in isolamento ma è in buone condizioni. E’ stato sottoposto a tampone dopo aver avuto la febbre.

Sul post sono intervenuti anche i carabinieri di Giugliano ed è stata predisposta la sanificazione dei locali dell’Asl in zona Monaci che in questo momento è chiusa per permettere le operazioni.

Questo di oggi è l’ennesimo caso di contagio tra le persone che lavorano in ambienti ospedalieri; tra medici, infermieri, operatori socio sanitari, personale del 118, a cui molto spesso mancano le mascherine e le protezioni adatte per affrontare l’emergenza.

L’ultimo aggiornamento della Protezione Civile ieri a Giugliano indicava 20 contagiati in città. A breve un altro aggiornamento riferito alla giornata di oggi.