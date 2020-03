Giugliano, psicosi Coronavirus: Agostino muore senza essere soccorso. Tragedia, forse, evitabile

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Agostino Corsetti, 45 anni ancora da compiere, è morto ieri a Giugliano senza poter essere soccorso. L’uomo, nella tarda mattinata di ieri, si è sentito male nella sua abitazione, in via Labriola. Corsetti, secondo diversi testimoni, si sarebbe sentito male per un’ora prima di perdere la vita. Un’ora di calvario nella quale molti, tra parenti e conoscenti, hanno cercato di contattare i mezzi di soccorso, arrivati, però, troppo tardi. La salma è rimasta in casa per diverse ore. La probabile causa della morte è da ricercarsi in un infarto e non certo nel tanto temuto Coronavirus. Eppure, forse, proprio la paura del contagio da Covid – 19, ha impedito, forse, a chi poteva aiutarlo di trasportarlo, in mancanza delle ambulanze che non arrivavano, con mezzi propri al San Giuliano, non molto lontano dalla zona. Il dramma di ieri ha dunque il sapore amaro di una tragedia evitabile.

Agostino Corsetti era sposato con Rosa ed era padre dei piccoli Vittorio e Francescopaolo. L’ultimo saluto oggi in forma strettamente privata, nel rispetto delle norme anti – contagio.