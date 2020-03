Giugliano, uomo contagiato da Coronavirus al Parco San Giuseppe: sanificato il condominio

GIUGLIANO – In seguito alla notizia del caso di Coronavirus confermato a Giugliano, l’amministratore del condominio Parco San Giuseppe di via Della Torre, dove è residente il contagiato, precisa e chiarisce, attraverso un post su Facebook, tutta la situazione e quanto sta accadendo in queste ore.

Queste le sue dichiarazioni:

-è stato accertato UN SOLO caso di contagio su cui gli operatori sanitari sono prontamente intervenuti. L’uomo è attualmente ricoverato. La sua degenza procede bene e sarà dimesso solo quando i tamponi risulteranno negativi.

– i 2 condomini che hanno avuto, in qualche modo, contatto con la persona in questione non risultano contagiati e comunque sono stati messi in quarantena fiduciaria presso le loro abitazioni e sono in costante contattato con l’Asl.

Pertanto non c’è alcun rischio contagio!

-ai familiari del condomino positivo al test sono stati dati 15 giorni di osservazione, sono stati sottoposti – come da profilassi – 2 volte ai tamponi e per entrambe le volte sono risultati Negativi;

-il CONDOMINIO è stato completamente SANIFICATO in ogni suo spazio interno ed esterno.

Ieri sera, in qualità di amministratore, mi sono recato presso la struttura con una squadra altamente specializzata, la quale è intervenuta disinfettando praticamente ogni angolo, così da garantire a tutti la possibilità di muoversi in uno spazio ancora più salubre.

LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO e la cosa migliore che si possa fare è vivere normalmente con qualche accortezza igienica in più.

Faccio, infine, presente che chiunque contribuisca a diffondere informazioni sbagliate, inutili allarmismi o a rendere la vita di quei condomini impossibile, potrà doverne rispondere innanzi organi giudiziali a ciò preposti.”

