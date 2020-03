By Daniele Bahri

Giugliano, via Roma frana ancora: auto intrappolata

GIUGLIANO – Traffico in tilt in via Roma, nel pieno centro di Giugliano. A causa di uno sprofondamento del manto stradale nei pressi del negozio “Galiano”, un’auto con a bordo una famiglia, è rimasta bloccata con la ruota all’interno della voragine che si è aperta.

Al conducente della vettura è risultato impossibile tirare fuori l’auto da dove si è incastrata ed è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale del comune di Giugliano. Sul posto, quattro agenti della Municipale e si attende l’arrivo del carro attrezzi per la rimozione.

