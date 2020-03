Giurarsi amore eterno ai tempi del Coronavirus? Sorpresi sposi tra le strade di Napoli

NAPOLI – Giurare amore eterno ai tempi del Coronavirus? Non si può secondo rito religioso almeno fino al 3 Aprile, salvo proroghe, così come stabilito dal decreto del governo firmato il 9 Marzo e come comunicato dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente della Cei.

Sospesi anche i matrimoni civili fatta eccezione per i matrimoni civili in punto di morte, ma in questi giorni verranno celebrati ugualmente quelli annunciati prima del 9 marzo e per i quali i futuri sposi non hanno deciso l’annullamento.

E così questa mattina a Piazza dei Martini, in pieno centro di Napoli, c’erano due sposi e quella che potrebbe essere una testimone. Muniti di mascherine, dopo il rito civile, sono stati immortalati tra le vie della città partenopea. Secondo quanto appreso, i protagonisti sarebbero due imprenditori sposati con rito civile a Chiaia.

