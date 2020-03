Ha la febbre per 6 giorni, muore a 50 anni: sospetto coronavirus

SALERNO – Commerciante muore a 50 anni per sospetto caso di covid-19. Gaetano Damiano, questo il nome della vittima, è morto nella notte tra Domenica e lunedì.

Gaetano aveva un’influenza che portava avanti da circa sei giorni, ma era rimasto a casa in attesa di un miglioramento. Domenica mattina, invece, ha deciso di andare in ospedale. La situazione, però, è degenerata rapidamente e Gaetano non ce l’ha fatta. Rappresentante di pellami di Mercato San Severino, è morto all’ospedale “Fucito” per una crisi cardiaca. Prima del decesso non è stato possibile effettuare il tampone ma dalla tac a cui è stato sottoposto è emersa una situazione respiratoria che potrebbe essere legata al Covid-19, viaggiava spesso per lavoro, prevalentemente all’estero e pare che recentemente si fosse recato in Pakistan proprio per motivi d’affari. Non si esclude, dunque, che possa aver contratto il covid-19 in quei luoghi.

“Cari concittadini devo purtroppo informarvi che, presso l’Ospedale Fucito, è deceduto un cittadino residente a Montesarchio e domiciliato nel nostro Comune a causa di una polmonite interstiziale da Sars Coronavirus associati. I contatti avuti nei giorni precedenti sono stati solo con gli altri componenti della sua famiglia, residenti nella nostra città, per i quali è stata disposta dall’ASL la messa in quarantena. Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità”, ha detto il sindaco Somma di Mercato San Severino, Antonio Somma.

