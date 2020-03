Il cuore di Giugliano più forte della paura da Coronavirus: tanti donatori di sangue all’ospedale

GIUGLIANO – Gettare il cuore oltre l’ostacolo, l’hanno fatto stamattina i tanti donatori che questa mattina si sono recati al san Giuliano. E quando l’ostacolo è la paura del coronavirus, il gesto è ancor più degno di nota. La raccolta di sangue possibile grazie alla partecipazione dell’AVIS, società convenzionata con la Regione, che oggi ha effettuato a Giugliano 78 prelievi.

L’ iniziativa è nata per far fronte all’emergenza dovuta al drammatico calo delle donazioni su tutto il territorio nazionale a causa dell’epidemia di coronavirus. 35 le donazioni a Frattamaggiore e 34 a Pozzuoli, dove sono partite analoghe iniziative.

Per la regione Campania l’aiuto dei cittadini è importantissimo, specialmente in un momento come questo dove vi è l’esigenza di avere sangue per pazienti affetti da gravi malattie e nelle strutture di chirurgia d’urgenza, nelle rianimazioni e nelle terapie intensive. Gli appelli in tal senso si sono difatti moltiplicati in questi giorni.

Il progetto è partito a Giugliano con l’impegno di Gino Svanera, referente aziendale di Medicina Trasfusionale ASL Napoli 2 Nord e Michele Vacca, direttore UOSC Servizio Trasfusionale del Cardarelli e presidente del Centro Regionale Sangue grazie all’immediata disponibilità del direttore generale Antonio D’Amore e del direttore sanitario aziendale Monica Vanni.

A Giugliano e Frattamaggiore vengono impiegate due autoemoteche del comprensorio Napoli 3 con sede a Casoria, mentre a Pozzuoli una che proviene dal comprensorio Napoli 1 di Napoli. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 nelle strutture posizionate nelle aree antistanti i tre ospedali, e permetterà di raccogliere donazioni di sangue a partire proprio dai parenti dei pazienti e dal personale ospedaliero.