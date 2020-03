Nella settimana dei rinvii e delle partite a parte chiuse, il Napoli sbriga la prtaica granata, davanti al suo pubblico, con un gol per tempo. Manolas e Di Lorenzo per gli azzurri, Edera per il Torino per il 2:1 finale.

NAPOLI – Il Napoli “mata” il Toro nella settimana più discussa del campionato.Nella settimana più discussa e carica di polemiche degli ultimi tempi, tra rinvii e gare a porte chiuse, al teatro “San Paolo” il calcio è in palinsesto ed è anche aperto al pubblico. Gli azzurri ne approfittano per battere il Torino e portare a casa tre punti a “chilometro zero”, aggiungendo un tassello importante per la rincorsa all’Europa.

E la fa in una partita forse non tra le più complesse di questo campionato ma che, come sovente accade, gli azzurri rimettono in discussione quando i giochi sembrano ormai fatti. A ben vedere, il 2:1 finale un punteggio molto più stretto rispetto a quanto i freddi numeri raccontano. Non fosse stato per il gol finale di Edera, in pieno recupero, si parlerebbe di una vittoria facile e scontata, ma che invece ha regalato i soliti minuti finali di tachicardia-

E’ davvero così complesso riuscire alta la soglia della concentrazione per tutti novanta minuti (recupero compreso), evitando di staccare la spina quando, all’apparenza, il risultato sembra scontato? Una risposta che non avremo mai.

Sarebbe stato il primo “clean sheet” casalingo, in campionato, della gestione Gattuso; sarà per la prossima volta. Fin quando si segna un gol più dell’avversario, poco importa, ancor meno se a segnare, a dispetto dell’arsenale offensivo a disposizione di Gattuso, siano due difensori. Così come contro la Juventus (gara d’andata) Manolas e Di Lorenzo trovano i guizzi vincenti e con un gol per tempo, riescono laddove i loro colleghi deputati ad ottemperare al loro dovere davanti alla porta, falliscono con atavica frequenza.

La novità del giorno è quella di poter raccontare di un Napoli che soffre davvero poco e che riesce ad amministrare bene una partita mai in discussione, probabilmente complice un Torino, che del “vecchio cuore granata” ha soltanto il logo sulle maglie. La squadra di Longo parte in maniera piuttosto arrembante, ma dopo la sfuriata iniziale (questione di pochi minuti) si ritira nella sua metà campo, concedendo metri e spazio ad un Napoli che, di questi tempi, altro non chiede che giocare su ritmi non vertiginosi.

Per questo, la squadra di Gattuso si ritrova le redini del gioco tra le mani, e le gestisce in maniera sapiente, con un discreto Lobotka in cabina di regia e le due “catene” (come ama definirle il mister) nella loro migliore rappresentazione. Tutto sommato, il Napoli gioca bene e trova il gol di Manolas che spiana la strada verso una vittoria comoda.

Due parole per Manolas: il centrale greco, dopo mesi di tribolazioni, sta trovando gradualmente la condizione giusta e contro il Toro, gol a parte, è stato senza dubbio uno dei migliori, arginando e disinnescando un cliente scomodo come Belotti. Probabilmente l’assenza di Koulibaly lo ha investito di un’ulteriorre responsabilità, che con il suo carattere e la sua tempra riescono a sostenere, per il momento, senza sbavature. Speriamo regga il più possibile.

Dopo il gol, il solito spreco di occasioni da rete, di cui si rende protagonista Insigne, capace in pochi minuti di mandare all’aria un paio di occasioni per raddoppiare. Ormai è conclamato: Le parole “Insigne” e “gol” difficilmente riescono a stare nella stessa frase. Il connubbio “Insigne” più “assist” regge meglio, poichè è proprio dal piede del numero 24 che parte il passaggio decisivo. Sulla nota sprechi del Napoli, si annota anche una traversa esterna colpita da Milik, episodio sicuramente più trascurabile, ma che incremenra il già considerevole numero di legni colpiti dagli azzurri. Imprecisione o sfortuna? Altra domanda senza risposta.

Il secondo tempo è simile al primo, manca solo l’avvio zelante del Toro, sostituito da un Napoli che gioca a piacimento, tra un fraseggio fluido ed un buon numero di palloni conquistati. Bene Zielinski, soprattutto quando s’inserisce nel cuore dell’area granata, meno bene Fabian, ancora poco convincente come interno destro. Nonostante tutto, resta un buon Napoli, a cui si chiede il secondo gol che chiuderebbe una partita mai stata in discussione. Gol che fatica ad arrivare, per errori di mira (come quello di Politano) e salvataggi miracolosi di Sirigu (come quello su Di Lorenzo).

E’ lo stesso terzino che si fa perdonare, quando spunta alle spalle di Rincon e infila Sirigu, raccogliendo l’invito a nozze servitogli da Mertens, entrato in campo da pochi minuti. E’ la parola “FINE” dei una partita di cui si attendono solo i titoli di coda, se non fosse per le manie di autolesionismo dei partenopei, che si avviano mentalmente negli spogliatoi, lasciando Edera liberissimo di colpire a rete sul cross di Ansaldi, regalando (si fa per dire) un finale fibrillante che nessuno ha chiesto e che avrebbe voluto; primo tra tutti Gattuso che, immaginiamo la scena nello spogliatoio, avrà avuto qualcosa da ridire (eufemisticamente parlando). Per fortuna, non succede nulla fino al triplice fischio.

Che dire del Torino? Squadra anonima, senza grinta, senza idee e senza gioco. Sembra di rivedere, in alcuni tratti, il Napoli che fu di Ancelotti. La cura Longo non sortisce esiti positivi e chissà se, da qui a qualche settimana, Mazzarri possa ritornare alla guida dei granata, la cui classifica inizia a farsi compicata.

Prende quota quella del Napoli, ma è inutile sottolineare come l’attuale graduatoria va presa con beneficio d’inventario, considerate le tante partite rinviate a causa della querelle Coronavirus. Nel frattempo, gli azzurri fanno il loro dovere ed inanellano la terza vittoria consecutiva, in attesa delle altre. Ma, francamente, quando, come e dove giocheranno, è solo un loro problema. Al teatro “San Paolo” lo spettacolo è sempre di scena.

